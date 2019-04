PSD defende estratégia concertada e eficaz para a Terceira

Segundo adianta o vice-presidente da CPI social democrata, Rui Espínola, em comunicado “é imperioso definir uma estratégia, face ao todo regional, de forma a mudar o que está mal e a eliminar os obstáculos que impeçam o cumprimento destes objetivos”.



Os social democratas lembram que, segundo o SREA, e comparativamente aos meses homólogos de 2018, “a Terceira teve, nos primeiros dois meses deste ano, menos 24 % de dormidas, menos 20% de hóspedes e menos passageiros desembarcados. A eliminação do voo de Madrid contribuiu decisivamente para tal”, afirma Rui Espínola.





Para o PSD/Terceira é urgente “uma maior e mais eficaz promoção da ilha junto dos mercados internacionais, assente no turismo de natureza, na cultura e nos eventos. A associação destes três vetores é fundamental, pois caracterizam aquilo que de melhor temos para oferecer e o que de melhor sabemos fazer. E isto tem de ser uma marca identitária do destino Terceira”, defendem.





Rui Espínola indica que a aposta no turismo de eventos “é uma das medidas que, em nosso entender, poderá combater a sazonalidade do turismo na época baixa, já que contribui para desenvolver turisticamente a região, cria oportunidades de viagem, identifica o destino turístico, cria uma imagem favorável para o destino, atrai turistas, gera benefícios para outros setores económicos, combate a sazonalidade e estimula visitas repetidas”, explica.







O dirigente do PSD refere que a assistência necessária à realização desses eventos “gera toda uma partilha de recursos e de sinergias entre empresas locais e meio envolvente, promovendo o aumento do consumo e o desenvolvimento. Para isso, é necessário, por parte do Governo Regional, a divulgação, atração e potenciação de todos os espaços, locais e meios disponíveis ou a disponibilizar no apoio a estes eventos, sejam eles empresariais, sociais, culturais, desportivos, etc. E isto está por fazer”.







Nesse contexto, “não é admissível que a BTL 2019 tenha contado apenas com duas empresas da Terceira”, frisando que, “se queremos crescer turisticamente precisamos de promoção eficaz. E cabe ao Governo Regional e aos municípios incentivarem os empresários em participações nacionais e internacionais, com destaque para o mercado europeu e norte-americano”.





O PSD local quer ainda que o Governo Regional incentive a promoção e a captação de novas companhias aéreas e rotas com destino à Terceira, implicando isso, entre outras coisas, “uma melhor divulgação das vantagens da Certificação Civil da Base das Lajes”, conclui o vice-presidente do PSD/Terceira.