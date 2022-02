PSD, CDS-PP e PPM acusam PS/Açores de “fomentar confusão” sobre finanças regionais

“Na ânsia de criticar o Governo, fomentar a confusão e criar desunião, o deputado Vasco Cordeiro [do PS] falhou todas as previsões que fez em 2021 sobre as contas públicas regionais”, afirmaram em nota de imprensa João Bruto da Costa, Catarina Cabeceiras e Paulo Estevão, que realizam até sexta-feira jornadas parlamentares sobre o Plano e Orçamento da Região para 2022.

As forças que compõem o governo açoriano condenaram a “distração fatal de Vasco Cordeiro” que, ao “criticar a execução do Plano Regional Anual de 2021”, esquece-se “do que deixou por fazer quando o PS estava no Governo” Regional.

Na abertura das jornadas parlamentares dos socialistas sobre o Plano e Orçamento para 2022, Vasco Cordeiro, que liderou o executivo açoriano entre 2012 e 2020, considerou “absolutamente fatal” que, a três meses do final ano, tenha sido apenas executado “metade” do Plano de investimentos da região para 2021.

“O Plano de 2021, o primeiro apresentado pelo atual Governo Regional, só entrou em vigor em junho, mas já leva uma execução de 50,2% no final do terceiro trimestre de 2021. O Plano de 2020, o último do governo do PS, entrou em vigor em janeiro daquele ano e, ao fim de nove meses, só tinha uma taxa de execução de 48,7%”, indicaram o PSD, o CDS-PP e o PPM.

Os partidos do Governo alertam que, “afinal, a despesa com pessoal não aumentou, como dizia o deputado Vasco Cordeiro”.

“A estimativa das receitas fiscais não só é realista, ao contrário do que dizia Vasco Cordeiro, como até está a superar as expectativas”, realçam os partidos da coligação.

PSD, CDS-PP e PPM salientam ainda que as “receitas fiscais aumentaram 5,89% nos três primeiros trimestres de 2021 em comparação com igual período do ano passado”, apesar do executivo “ter procedido à redução do IVA a meio do ano”.

Os partidos citam ainda os dados do Serviço Regional de Estatística, que apontam para um crescimento de 8,3% do indicador da atividade económica.

“O crescimento das receitas fiscais num ano em que houve uma redução dos impostos para os açorianos comprova o rigor das previsões feitas pelo Governo [Regional], bem como a recuperação da economia após o período mais difícil da pandemia”, realçam.

A taxa de execução do Plano Regional Anual dos Açores para 2021 foi de 50,2% até 30 de setembro, revelou hoje o executivo açoriano, alegando que o valor é superior ao registado em 2020.

“De acordo com os dados publicados, até 30 de setembro de 2021, foram executados 368 milhões de euros da dotação prevista de 732 milhões de euros de investimento público, representando uma taxa de execução global de 50,2%”, adiantou a Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, em comunicado de imprensa.

"Os números oficiais desmentem todas as afirmações catastrofistas do presidente do PS/Açores", alertam PSD, CDS e PPM.