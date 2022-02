PSD acusa PS de estar “apenas motivado em atrapalhar” sucesso dos Açores

“Os socialistas do passado [estão] apenas motivados em atrapalhar o sucesso do povo dos Açores […]. É uma minoria incomodada com o sucesso deste governo. Muito incomodada com as medidas e o sucesso das medidas já implementadas”, declarou.

O deputado social-democrata falava na Assembleia Legislativa dos Açores, na Horta, no arranque da discussão do Plano e Orçamento da região para 2022.

Bruto da Costa criticou a intervenção do socialista Sérgio Ávila, que antes tinha afirmado que o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) apresentou para 2022 um plano de “faz de conta”, alertando que “poderão ficar por executar seis em cada 10 euros” dos investimentos previstos.

“Daquele lado está o passado, daquele lado estão os socialistas que se apresentam neste debate sem uma única ideia, sem uma única proposta e em plena contradição”, atirou o líder parlamentar do PSD.

O deputado social-democrata condenou as anteriores governações do PS, que, disse, promoveram uma política de “mão estendida” e deixaram uma “pesada herança de dívidas e problemas”.

“Qual é a dignidade e o respeito que vos mereceram os um em cada três açorianos que deixaram no limiar da pobreza? Onde é que está dignidade e o respeito que vos mereceram esses açorianos?”, questionou, dirigindo-se à bancada do PS.

Bruto da Costa realçou ainda que, após as eleições regionais de outubro de 2020, o parlamento dos Açores passou a ter a “importância e a dignidade que merece”.

“Antes havia os donos da verdade e pelos vistos alguns ainda acham que são os donos da verdade e da razão. Mas isso mudou, tudo mudou há um ano. Deste lado está o povo dos Açores, que escolheu a mudança, que derrotou uma política socialista com mais de duas décadas”, afirmou.

Durante esta semana está a decorrer na Assembleia Regional, no Faial, a discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2022, os segundos da atual legislatura.