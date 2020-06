PSD/Açores quer levantamento sobre as “dificuldades económicas” das IPSS

Após uma reunião com a Santa Casa da Misericórdia da Horta, o presidente dos sociais-democratas açorianos propôs fazer um "apurado levantamento sobre as dificuldades económicas e financeiras", o "subfinanciamento" e o "défice que existe na prestação de serviços e na renumeração" dos profissionais das IPSS.

Bolieiro advogou que as IPSS não têm a "devida compensação económica", pedindo uma "contratualização leal" entre o Governo Regional e as instituições.

As IPSS, disse, "estão injustamente em situação financeira muito difícil, porque estão subfinanciadas e porque se substituem ao Estado e à região em muita função que depois não tem a devida compensação económica e financeira".

O presidente do PSD/Açores considerou as IPSS complementares às funções do Estado para com a população e insubstituíveis, até porque a oferta pública tem carências.

"É preciso justiça nos novos acordos para futuro com estas instituições. Aliás, elas são cada vez mais suscitadas. porque a oferta é insuficiente para a procura em matéria de cuidados sobretudo para a terceira idade", apontou.

José Manuel Bolieiro disse não ser justa a diferença na remuneração entre os profissionais das IPSS e colegas da administração pública.

"Não é justo que os mesmos profissionais na administração pública estejam renumerados de forma superior àquilo que, prestando as mesmas funções e com a mesma carreira e dignidade profissional, estão [os profissionais] em remuneração inferior nestas instituições", destacou.

O social-democrata disse ser importante assegurar "parte do orçamento público" para compensar estas instituições por complementarem as funções do Estado, que, assim, “está a poupar”.