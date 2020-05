PSD/Açores propõe tarifa especial para promoção do turismo interilhas

Citado em nota de imprensa, José Manuel Bolieiro explica que a “Tarifa Açores” consistiria “num valor fixo, ao alcance do poder de compra dos açorianos, para promoção do turismo interilhas, numa parceria com as agências de viagens, que seriam reembolsadas pelo Governo Regional da diferença entre esta tarifa e os preços praticados” pela SATA Air Açores.

A medida permitiria “compensar a ausência de turistas externos este ano, num espírito de solidariedade", considerou.

Depois de se reunir com responsáveis pelas agências de viagens, restauração, alojamento local e atividades turísticas, o líder da estrutura regional social-democrata defendeu a “urgência da implementação e generalização nos Açores do selo distintivo ‘clean and safe’ para os estabelecimentos e serviços orientados para o turismo”.

Este selo “já é reconhecido internacionalmente e representa um conjunto de boas práticas que, seguidas, reduzem ao máximo os riscos de contaminação, promovendo a confiança na utilização destes serviços e destino”, apontou.

José Manuel Bolieiro salientou ainda a importância de “avançar com uma estratégia clara e calendarizada da abertura dos Açores” e afirmou que “é preciso passar uma mensagem de confiança para os mercados externos, cumprindo com as regras sanitárias e de segurança, e promovendo a confiança de todos”.