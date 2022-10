PSD/Açores defende POSEI para os Transportes como garante de coesão territorial

A posição foi manifestada pelos deputados do PSD/Açores João Bruto da Costa e Ricardo Vieira após uma reunião com o deputado e coordenador do PPE na Comissão dos Orçamentos no Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, informa o partido numa nota de imprensa.

A reunião decorreu à margem da conferência do ciclo “45 anos de Autonomia” dedicada ao “Desafio da Coesão”, organizado pela Assembleia Legislativa dos Açores, em Santa Cruz das Flores.

De acordo com o partido, os parlamentares social-democratas açorianos preconizaram um POSEI - Transportes que garanta "a coesão territorial das nove ilhas do arquipélago com o continente europeu, promovendo uma maior e melhor circulação pessoas e bens, enquanto cadeia de valor fulcral para o desenvolvimento económico e social da Região".

Para João Bruto da Costa e Ricardo Vieira, “esta é uma matéria fundamental para fazer face às dificuldades estruturais que regiões como os Açores e Madeira enfrentam, tendo em conta as suas especificidades, sobretudo no que toca à mitigação das suas características insulares, constituindo em si um desafio constante”.

O líder parlamentar da bancada social-democrata e o deputado eleito pelas Flores realçaram a necessidade de "dotar as Regiões Autónomas das melhores ferramentas" que permitam colmatar "as dificuldades adjacentes ao seu contexto geográfico”.

O objetivo é, acrescentaram, “aproximar as ilhas entre si, os dois arquipélagos e o continente europeu, numa ação concertada, suportada pelos mecanismos financeiros adequados de modo a conferir a sua viabilidade”.

O Parlamento Europeu criou um grupo de trabalho com vista ao desenvolvimento do POSEI – Transportes, a elaborar em articulação com os governos dos Açores e da Madeira, decorrente do I Encontro Interparlamentar que reuniu deputados do PSD com assento no Parlamento Europeu, Assembleias da República e Legislativas dos Açores e Madeira, em setembro.

"O objetivo assenta na redação de um documento resolutivo para negociação do próximo quadro financeiro, a ocorrer em 2024", lê-se na nota.

Recentemente o líder do PSD/Açores, e presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, destacou a importância da “criação de uma opinião pública assumida para uma co-responsabilização da União Europeia quanto à densificação dos conceitos da continuidade e coesão territorial como um POSEI Transportes”.

A reunião entre João Bruto da Costa, Ricardo Vieira e José Manuel Fernandes, realizou-se na sequência do I Encontro Interparlamentar, em Ponta Delgada.