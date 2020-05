Covid-19

PSD/Açores defende extensão de 'lay-off' para atividades "fortemente penalizadas"

O presidente do PSD/Açores defendeu esta segunda-feira a necessidade da extensão do apoio ao regime de 'lay-off' "até ao primeiro trimestre de 2021" no caso das atividades "fortemente penalizadas pela crise pandémica", como o turismo.