PSD/Açores condena chumbo do PS a isenção de contribuições para a Segurança Social em São Jorge

“O Partido Socialista esta semana deu-se ao desprezo com São Jorge ao chumbar na Assembleia da República uma medida de apoio aos nossos empresários, nomeadamente a isenção de contribuições para a Segurança Social”, afirmou o deputado, à saída de uma reunião com a Câmara do Comércio de São Jorge, no âmbito das Jornadas Parlamentares do PSD/Açores, que decorrem até sexta-feira.

São Jorge vive desde 19 de março uma crise sismovulcânica que está ter implicações no tecido económico e social da ilha.

De acordo com o parlamentar, citado em nota de imprensa, “este apoio de isenção das contribuições à Segurança Social seria fundamental para os empresários neste ano de 2022”.

Para o deputado, esta atitude do PS “não contribui de maneira nenhuma para o futuro de São Jorge”, defendendo que o futuro “faz-se com ação, com medidas, que é o que este Governo [dos Açores] está a fazer e bem, sempre com consciência que há mais e melhor a fazer, tomando medidas e agindo”.

O deputado do PSD/Açores saudou ainda o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, pelo “salto extraordinário” dado com as novas medidas adotadas para os transportes marítimos e aéreos para São Jorge, recordando que já este verão, a ilha passará de duas para quatro ligações diárias por via marítima com o Pico e Faial.

A este propósito, o parlamentar social-democrata destacou que nos transportes aéreos “assiste-se ao maior aumento de lugares e de voos de sempre em São Jorge”.

“Vamos ter 28 ligações semanais, 14 de São Miguel e 14 da Terceira. É um grande incremento. Mais do que qualquer medida de apoio à economia de São Jorge, esta é uma medida que todos os empresários querem”, disse Paulo Silveira.

Paulo Silveira referiu igualmente o “esforço assinalável” do executivo açoriano nas medidas de apoio à economia da ilha de São Jorge, exemplificando com o programa APOIAR.PT, cujas candidaturas estão abertas até 31 de maio.

O deputado lembrou também o ‘voucher’ que se encontra disponível para todos os que pretendam visitar a ilha, bem como a isenção de taxas e licenças para as empresas que exercem atividades marítimo-turísticas.

O parlamentar admitiu, contudo, que “será necessário limar algumas arestas, melhorar alguns aspetos das medidas”.

“Como o presidente do Governo [Regional] disse, o executivo estará sempre disponível para analisar outras medidas que poderão vir a ser implementadas. Portanto, há abertura para ir avaliando a situação”, acrescentou.