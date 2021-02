PSD/Açores afirma que secretário da Saúde dá “exemplo de transparência”

“O grupo parlamentar do PSD/Açores saúda a decisão do senhor secretário Regional da Saúde e Desporto de, por sua iniciativa, ter pedido para ser ouvido na Comissão de Assuntos Sociais, de forma a prestar os esclarecimentos que os deputados entendam necessários sobre o processo de vacinação na região”, afirmou a deputada do PSD/Açores Ana Quental.

Citada numa nota de imprensa do PSD/Açores, a deputada social-democrata afirmou que o titular pela pasta da Saúde nos Açores voltou a dar um “exemplo de transparência”.

O secretário regional da Saúde do Governo dos Açores anunciou na quinta-feira que pediu para ser ouvido no parlamento regional sobre o processo de vacinação contra a covid-19 na região, na sequência de suspeitas de irregularidades, sublinhando que “é importante que tudo seja transparente”, para que “não exista qualquer dúvida que possa prejudicar esse processo”.

Clélio Meneses já tinha anunciado na segunda-feira que determinou a realização de uma ação inspetiva por parte da Inspeção Regional da Saúde ao processo de vacinação contra a covid-19 nos Açores, depois de terem surgido notícias que davam conta de suspeitas de irregularidades em algumas instituições.

Entre as pessoas suspeitas de terem sido inoculadas indevidamente estava a então vice-provedora da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, que foi nomeada diretora regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social, no dia 01 de fevereiro, tendo-se demitido na passada terça-feira.

Na quarta-feira, o PS/Açores acusou o secretário regional da Saúde de tentar “fugir às responsabilidades”, alegando que as alegadas irregularidades detetadas “resultam de falhas graves de orientação, supervisão e controlo da Secretaria Regional da Saúde no processo de vacinação”.

Hoje numa nota de imprensa do PSD/Açores, a deputada social-democrata Ana Quental salienta que “Clélio Meneses tem sido um exemplo de transparência, pois tem sido seu apanágio, como do novo Governo Regional no seu todo, disponibilizar-se para o esclarecimento cabal e atempado de todas as questões, quer em relação aos partidos com assento parlamentar, quer relativamente à população em geral”.

“Por mais ruído e suspeições infundadas que surjam da parte do Partido Socialista, o secretário Regional da Saúde e Desporto não deixará de esclarecer o que há para esclarecer. O exemplo de transparência que o novo Governo tem dado sobrepõe-se ao alarmismo que os mesmo de sempre querem criar”, refere citada na nota de imprensa do partido.

Ana Quental destaca que “a transparência tem sido uma constante, não só por parte do secretário Regional da Saúde e Desporto, mas também pelo diretor Regional da Saúde e pela Comissão Especial de Acompanhamento da Luta Contra a Pandemia por covid-19", destacando que "é de louvar a disponibilidade do governante para, mais uma vez e de forma célere, vir prestar esclarecimentos".

A deputada afirma que o atual titular pela pasta da Saúde no Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM "em dois meses já foi mais vezes ao Parlamento que a sua antecessora durante o período da pandemia" e "o mesmo se pode dizer em relação ao atual Diretor Regional da Saúde em comparação com o seu antecessor”.