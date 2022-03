PS questiona inclusão da ampliação do aeroporto da Horta nos fundos comunitários

“Os deputados socialistas do Faial questionaram o Governo Regional dos Açores sobre se este está a desenvolver diligências para acautelar, no âmbito da programação do ‘Portugal 2030’, no Acordo de Parceria, a ampliação da pista do aeroporto da Horta”, avança o partido em nota de imprensa.

O partido salienta que o Acordo de Parceria vai definir “os grandes objetivos estratégicos para a aplicação do próximo ciclo de fundos comunitários”, que vai vigorar de 2021 a 2027, “num montante global de 24.182 mil milhões”.

Para o PS, o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) “deve encetar as diligências necessárias junto do Governo da República para assegurar a elegibilidade de investimentos estruturantes para a Região Autónoma dos Açores, designadamente, a ampliação da pista do Aeroporto da Horta”.

Os socialistas destacam o “largo consenso na sociedade civil e no quadro político-partidário” sobre a necessidade de aumentar a pista do aeroporto da Horta.

Os deputados regionais do PS, Tiago Branco e Ana Luís, eleitos pela ilha do Faial, solicitaram ainda uma “cópia da correspondência enviada pelo Governo Regional dos Açores sobre esta matéria”.

“Não podemos desperdiçar esta oportunidade para concretizar este investimento, há tantos anos debatido e idealizado como essencial para a ilha do Faial e para os Açores. Impõe-se uma tomada de posição rápida e assertiva por parte do Governo Regional”, advoga o PS/Açores.

A 14 outubro, o Governo dos Açores manifestou-se “disponível para colaborar” com a República na expansão do aeroporto da Horta, nomeadamente para “comparticipar até 40% o projeto de execução”, algo que já foi transmitido ao Ministério das Infraestruturas.

O aeroporto da Horta, situado na freguesia de Castelo Branco, na ilha do Faial, tem cerca de 1.700 metros de comprimento, o que obriga os aviões A320 da Azores Air Lines, nas ligações entre Lisboa e a Horta, a operar com penalizações, tanto de carga como de passageiros, devido ao reduzido tamanho da pista.