PS pede informações sobre atraso da obra de proteção da costa da falésia da Vila do Corvo

Os deputados do PS querem saber “quais os procedimentos adotados pelo executivo de José Manuel Bolieiro para que a obra possa arrancar e qual a data concreta para a qual se estima o arranque das obras de execução desta empreitada”, lê-se na nota.







No requerimento, assinado pelo deputado do PS eleito pelo Corvo, Lubélio Mendonça, é lembrado que a proteção da costa da falésia adjacente à Vila do Corvo, é um “projeto deixado pelo executivo anterior, que já esteve contemplado no Plano de 2021, como o maior investimento para a ilha do Corvo para o ano passado”.





A nota explica ainda que de acordo com o regime de requerimentos em vigor, aprovado no parlamento regional, o Governo dispõe agora de 30 dias para responder às preocupações levantadas pelos deputados do PS para a ilha do Corvo.





“Este é um atraso inaceitável, ainda para mais quando tudo indicia que muito dificilmente este investimento virá a ser executado em 2022”, alertou o deputado do PS, Lubélio Mendonça.