PS, PCP, CDS, PAN, PEV e IL no encerramento da reunião magna

Segundo informação recolhida pela agência Lusa junto dos diferentes partidos com assento parlamentar, os dois ausentes no encerramento da reunião magna social-democrata - que hoje termina em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro - são o BE (como habitualmente nos congressos do PSD) e o Chega.

A delegação do PS será liderada por José Luís Carneiro, a quem se junta o presidente da Federação do PS/Aveiro, Jorge Vultos Oliveira, e a deputada socialista Susana Correia.

Já pelo CDS-PP estará o vice-presidente Miguel Barbosa, a cabeça de lista pelo Porto às legislativas e membro do Conselho Nacional, Filipa Correia Pinto, e ainda Adriano Santos, da Comissão Política Nacional centrista.

No último congresso do PSD, que se realizou em Viana do Castelo em fevereiro de 2020, quem esteve pelo CDS-PP foi o presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, que considerou então que estavam “criadas condições” para uma plataforma de entendimento com o PSD, defendendo “uma aliança alargada” a pensar nas autárquicas deste ano.

Nas próximas eleições legislativas, PSD e CDS-PP voltam a concorrer sozinhos, uma decisão do partido liderado por Rui Rio e criticada por Francisco Rodrigues dos Santos.

No encerramento de hoje estarão presentes, pelo PCP, Octávio Augusto, da Comissão Política, e Filipe Costa, do Comité Central.

Já pelo PEV desloca-se ao Europarque os dirigentes nacionais Antero Resende e Isabel Gomes, enquanto pelo PAN estará Andrea Domingos, da Comissão Política distrital de Aveiro.

A IL enviará ao fecho da reunião magna do PSD Bruno Mourão Martins (tesoureiro) e Cristiano Santos (coordenador núcleo de Santa Maria da Feira).