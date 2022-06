PS lamenta inauguração “apressada” do cinema do Aeroporto de Santa Maria nos Açores

Em comunicado, a deputada do PS/Açores Joana Pombo Tavares critica que a inauguração da infraestrutura, construída pelos Estados Unidos e que estava encerrada desde 2007, tenha acontecido “de forma apressada e sem equipa formada para o efeito”.

“Não há dúvidas de que este é um espaço necessário para a vida cultural e social de Santa Maria, mas abriram-se as portas sem sabermos quem fica responsável por este equipamento cultural, qual o seu orçamento, qual a sua programação até ao final do ano”, afirmou a parlamentar, citada na nota de imprensa.

Joana Pombo Tavares, eleita por Santa Maria ao parlamento açoriano, realçou que o projeto foi lançado pelo anterior Governo Regional, liderado pelo PS.

Segundo disse, o atual executivo (PSD/CDS-PP/PPM) não promoveu alterações ao projeto inicialmente apresentado.

“Este Governo Regional levou cerca de um ano e meio para não fazer nada, tendo em conta que não foram adquiridos praticamente mais nenhuns equipamentos para além dos que já estavam incluídos no projeto inicial”, vincou.

A socialista criticou ainda o governo açoriano por não ter tido a “devida preocupação em formar uma equipa preparada para trabalhar no espaço, a tempo da sua inauguração”.

O PS diz que se desconhece ainda “se o próprio espaço já tem os respetivos licenciamentos, os seguros e também planos de emergência”.

O cinema do Aeroporto de Santa Maria – Atlântida Cine, uma infraestrutura criada pelos norte-americanos e que estava fechada desde 2007, foi inaugurado no domingo, com a exibição do documentário “Ilha dos Gigantes”.

No dia da inauguração, a secretária da Educação e Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, avançou que o equipamento vai projetar filmes e estará também habilitado para vários eventos, como conferências, palestras e concertos.

O cinema do Aeroporto de Santa Maria esteve fechado desde 2007 por motivos de segurança, dado o estado de degradação.

Em agosto de 2016, o executivo regional do PS adjudicou a obra de recuperação do cinema, com uma sala com 501 lugares e que tinha sido construído pelos norte-americanos durante a II Guerra Mundial, para dotar o imóvel de condições para espetáculos de teatro, dança, música e cinema e para a realização de conferências.

Em abril de 2018, o Tribunal de Contas concedeu o visto à empreitada de reabilitação do cinema, tendo a obra sido adjudicada por quatro milhões de euros e um prazo de execução de 540 dias, de acordo com um despacho do secretário Regional da Educação e Cultura, publicado em Jornal Oficial.

A Força Aérea dos Estados Unidos da América (EUA) instalou-se em Santa Maria durante a II Guerra Mundial e teve ali uma base aérea até ir para as Lajes, na ilha Terceira, no início dos anos de 1950.

Tal como fizeram posteriormente nas Lajes, os EUA construíram em Santa Maria uma pequena cidade para os seus militares, com habitações e infraestruturas, como este cinema.