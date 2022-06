PS critica “insensibilidade” do Governo açoriano com empresas e famílias de São Jorge

“Com o atual Governo Regional, da responsabilidade da coligação de direita do PSD/CDS-PP/PPM, existe uma insensibilidade às dificuldades das empresas e famílias de São Jorge, derivadas da crise sismovulcânica”, declarou, numa intervenção no encerramento das jornadas parlamentares do PS dos Açores, que decorreram na ilha de São Jorge.

Isabel Teixeira lamentou que o executivo açoriano tenha “optado por ignorar o pedido de ajuda” do Conselho de Ilha, que propôs medidas de apoio à economia jorgense, como a “criação de um plano de revitalização socioeconómica” ou a “redução de encargos para as empresas com sede na ilha”.

“A estas falhas e omissões somam-se as medidas mal desenhadas pelo Governo Regional para lidar com os impactos socioeconómicos da crise sismovulcânica, que se registou precisamente num momento em que, esperamos, seja de saída da pandemia [de covid-19]”, acrescentou.

A deputada, eleita ao parlamento dos Açores pela ilha de São Jorge, considerou, assim, “manifestamente insuficientes” as iniciativas do executivo regional para mitigar as consequências da crise sismolvulcânica, salientando que majorar em 10% do programa de liquidez APOIAR.PT para os empresários da ilha “não é uma medida com suficiente profundidade”.

“O facto subsiste: na prática, à data de hoje, os empresários jorgenses não receberam ainda qualquer tipo de apoio por parte deste Governo Regional para fazer face aos impactos económicos”, insistiu.

Sobre o ‘Voucher Welcome to São Jorge’, criado pelo Governo dos Açores para fomentar o turismo, a parlamentar considerou que “apresenta um conjunto de fragilidades”.

“Se a preocupação é introduzir liquidez nas empresas jorgenses ligadas ao turismo, não podemos fazer com que sejam os empresários a arcar com o custo de espera do pagamento do valor do ‘voucheur’, que só chegará às suas contas bancárias meses depois”, alertou.

A deputada criticou também a falta de profissionais de saúde em São Jorge, realçando que a população “continua a ter de esperar muito tempo por uma consulta de especialidade”.

Isabel Teixeira condenou ainda o “retrocesso” ao nível das “valências e dos apoios sociais”, afirmando que o PS considera fundamental criar um centro de noite na zona do Topo.