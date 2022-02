PS acusa governo açoriano de se apropriar da requalificação da Lagoa do Fogo

“É lamentável ver, mais uma vez, a falta de rigor e de verdade deste Governo Regional que, não tendo soluções suas, se apropria do trabalho feito pelo executivo do PS”, afirmou José Contente, citado em nota de imprensa enviada pelo partido.

O deputado socialista na Assembleia Regional afirmou que o anteprojeto de requalificação do miradouro da Lagoa do Fogo “foi recentemente apresentado como uma proposta nova, quando, na verdade se trata do estudo que tinha sido reformulado na anterior legislatura”.

Contente realçou que, na anterior legislatura, foram realizadas três audições públicas sobre a requalificação do miradouro da Lagoa do Fogo.

Segundo o socialista, a “versão agora apresentada” pelo Governo Regional “resulta desse trabalho feito pelo anterior governo em proximidade com os parceiros sociais”.

José Contente destacou ainda que o novo estudo prévio sobre a intervenção na Lagoa do Fogo ficou concluído a 19 de maio de 2020, tendo sido entregue ao atual secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, “como consta das reuniões de transição” entre os executivos açorianos.

“A canibalização política é lamentável, mesmo quando o documento que foi agora partilhado no portal do Governo tinha ainda a identificação da anterior secretaria regional da Energia, Ambiente e Turismo em vez da atual secretaria do Ambiente e Alterações Climáticas”, refere o comunicado.

Na terça-feira, o secretário do Ambiente e Alterações Climáticas do Governo dos Açores, Alonso Miguel, disse que o novo anteprojeto de requalificação do miradouro da Lagoa do Fogo, em São Miguel, tem o “menor impacto ambiental e paisagístico possível”.

Em declarações à agência Lusa, Alonso Miguel destacou que a iniciativa foi lançada pelo anterior Governo Regional, do PS, afirmando que a “nova solução” engloba “um conjunto significativo de participações” que decorreram das “anteriores sessões públicas”.