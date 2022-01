PS/Açores questiona redução do apoio ao Instituto Regional de Ordenamento Agrário

“Quais os motivos que justificam a redução de 196,5 mil euros no contrato-programa com a IROA, para o período de 2021, em comparação com o ano anterior?”, questionam os socialistas no requerimento a que a agência Lusa teve acesso.

O PS/Açores destaca que o contrato para 2021 entre o Governo Regional e o IROA prevê uma transferência de 4,66 milhões de euros, “uma redução de 196,5 mil euros” em comparação com 2020.

Os socialistas pretendem ainda saber se o contrato com o IROA para 2021 “contempla os custos com a criação” de uma delegação na ilha do Pico, uma vez que o presidente do instituto sugeriu criar uma delegação naquela ilha aquando da sua audição na comissão de economia a 01 de março.

“Como pretende o Governo Regional reforçar o investimento da IROA em todas as ilhas da região autónoma dos Açores, no ano de 2021? Quais as consequências da redução das verbas do contrato programa no plano de investimento plurianual da IROA?” interrogam os socialistas.

Hoje, em comunicado de imprensa enviado pelo PS/Açores, o deputado regional Carlos Silva defendeu a necessidade de “haver mais transparência sobre a redução do investimento previsto para as infraestruturas agrícolas”, referindo-se à diminuição do apoio ao IROA.

Carlos Silva salienta que os partidos que suportam a coligação do Governo Regional, PSD/CDS-PP/PPM, fizeram “severas críticas” aos governos açorianos anteriores liderados pelo PS, por consideraram que os “montantes dos contratos programas eram insuficientes, face às necessidades de investimento identificadas em todas as ilhas dos Açores”.