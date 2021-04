PS/Açores pede explicações sobre transferência de peça do Museu Carlos Machado

Em comunicado de imprensa, a socialista considera que o Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, deve esclarecer os critérios para a transferência de peças entre as instituições da região, “tendo em conta as mais recentes notícias sobre transferências de peças da coleção de História Natural dos Açores” do Museu Carlos Machado.

“Entendemos que a secretária regional da Cultura deve vir prestar informações sobre a decisão que foi tomada, para que fiquem esclarecidas as dúvidas sobre com que critérios se rege o Governo [Regional]”, afirmou Marta Matos.

Em causa está uma notícia de domingo do jornal Açoriano Oriental que avançou que a Secretaria Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital decidiu transferir para o Ecomuseu do Corvo um dos exemplares de bovino da raça anã do Corvo, apesar do parecer negativo do Museu Carlos Machado.

Na notícia, quer o diretor do Museu de Ponta Delgada, Duarte Melo, quer o responsável pela coleção de História Natural, João Paulo Constância, criticam a decisão do Governo Regional.

Para a deputada socialista Marta Matos, “a questão não é a transferência de peças entre as ilhas” do arquipélago, mas antes perceber se o executivo açoriano “passa por cima de critérios técnicos” para “satisfazer clientelas políticas”.

“Não basta, para isso, acenar com a decisão ser tomada pelo titular político. Quando ela vai, de forma tão flagrante, contra os critérios e recomendações técnicos, ela precisa de ser especialmente justificada”, acrescenta Marta Matos.

A deputado do PS lembra que a Assembleia Regional dos Açores já se tinha oposto à separação de exemplares da coleção de história Natural dos Açores.

“De forma algo surpreendente, o atual Governo [Regional], que é novo na sua existência, parece ser já muito velho nas práticas, nos vícios e na politização do que deve ser estritamente técnico”, acrescenta Marta Matos, citada em comunicado.

Em 2019, Paulo Estevão, deputado e líder do PPM/Açores, partido que integra o executivo, tinha proposto a transferência dos dois exemplares do bovino de raça anã do Corvo do Museu Carlos Machado para o Ecomuseu do Corvo, através de um projeto de resolução no parlamento açoriano.

A coleção de História Natural foi a fundadora do Museu Carlos Machado, instituição criada em 1876 em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.