BE/Açores diz que sobrevivência da SATA passa por acordo de parceria com a TAP

O deputado e dirigente do BE açoriano, António Lima, alertou que a privatização da SATA Internacional, prevista no plano de reestruturação delineado pelo Governo Regional e aprovado pela Comissão Europeia, está a arrastar a empresa “para o desastre financeiro”.

Para o partido, a única alternativa ao “desastre da insolvência” ou ao “desastre da privatização” é um acordo de parceria com a TAP.

Segundo António Lima, citado numa nota de imprensa, a “única solução que ainda pode ser percorrida” é “procurar um acordo político com o Governo da República que permita que a TAP seja um parceiro da SATA Internacional, e que permita a sua sobrevivência”.

“Essa solução de uma articulação estreita com a TAP é a única solução, que não seja o desastre da insolvência ou o desastre da privatização da SATA Internacional”, sublinhou o deputado único do bloco açoriano, após uma reunião com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.

António Lima também saudou o entendimento alcançado entre os trabalhadores da SATA Air Açores e a empresa, que permitiu desconvocar a greve dos tripulantes de cabine, que estava prevista começar na sexta-feira, considerando que o desfecho das negociações “é positivo para os trabalhadores e positivo para a SATA”.

A greve dos tripulantes de cabine tinha sido convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) para o período de 18 a 24 de julho.

Na nota, o parlamentar do BE também refere que “já ninguém acredita que o Governo Regional está a salvar a SATA”.

A SATA Air Açores, que faz as ligações interilhas, registou no ano passado um resultado negativo de 11 milhões de euros, e, nos últimos dois anos, os resultados atingem os 20 milhões de euros negativos, recorda o BE/Açores.

“Isto não pode acontecer numa empresa que só faz obrigações de serviço público com subsídios”, afirmou o deputado, acrescentando que “alguma coisa está a correr muito mal: ou no contrato de obrigações de serviço público ou na gestão da empresa”.

O bloco considera que este caminho “tem de ser travado imediatamente” e aponta responsabilidades ao Governo Regional e à Comissão Europeia “por terem apostado na estratégia de privatizar a SATA Internacional e uma grande parte da SATA Air Açores”.

António Lima alertou que quer a privatização da SATA Internacional, quer o seu encerramento, serão “um desastre financeiro” para a região e “terão consequências negativas para a própria SATA Air Açores”.

As duas companhias aéreas do grupo SATA, a Azores Airlines (SATA Internacional) e a SATA Air Açores, fecharam 2024 com um prejuízo acumulado de 82,8 milhões de euros, mais do dobro do ano anterior, segundo dados divulgados pela empresa a 8 de junho.