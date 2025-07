Greve na SATA Air Açores desconvocada após novo Acordo de Empresa

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) confirmou que “não só a greve” prevista para começar na sexta-feira foi desconvocada, como foi aprovado um novo Acordo de Empresa para os tripulantes de cabine, que reduz a desigualdade salarial face a outros trabalhadores do grupo SATA.

Segundo Ricardo Penarróias, foi possível alcançar uma valorização de 1% na carreira dos tripulantes de cabine da companhia aérea responsável pelas ligações interilhas.

“Pretendíamos os 2% de sororidade [igualdade salarial], tal como está em alguns trabalhadores do grupo, mas aquilo que se conseguiu foi o 1%. A juntar-se aos ganhos conquistados no documento no seu todo, os tripulantes aprovaram o novo Acordo de Empresa e consequente desconvocação da greve”, adiantou.

O sindicalista avançou também que a empresa se comprometeu a minimizar os impactos das condições de trabalho nos aviões Dash Q200, que “atingem temperaturas excessivas”, criando “condições desumanas para os tripulantes de cabine”.

O presidente do SNPVAC destaca que o novo Acordo de Empresa contém “outros ganhos”, relacionado com regras operacionais e o “novo modelo financeiro de vencimento”.

“Este novo modelo financeiro não é exclusivo dos tripulantes de SATA Air Açores, mas foi o modelo que foi encontrado e negociado por todos o pessoal navegante, ou seja, tripulantes de cabine da Azores Airlines e tripulantes de cabine SATA Air Açores, pilotos da SATA Air Açores e pilotos da Azores Airlines”, explicou.