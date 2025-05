PS/Açores denuncia “estado lastimável” da estrada de acesso à lagoa do Congro

Em comunicado, o partido adianta que o grupo parlamentar socialista enviou um requerimento ao executivo do arquipélago (PSD/CDS-PP/PPM) a questionar sobre que trabalhos estão previstos realizar naquela estrada regional, calendarização e prazos de execução.

Os parlamentares também perguntam “que concertação tem sido feita com a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo” e qual o valor do investimento previsto para a requalificação da estrada.

Segundo o deputado socialista Flávio Pacheco, citado no comunicado, a via rodoviária - que, na sua continuidade, liga Vila Franca do Campo à freguesia da Maia - encontra-se “num estado deplorável e negligente”.

“O que verificamos é a evidência da falta de investimento e desleixo, por parte do Governo Regional, nestas infraestruturas básicas. Esta situação não é apenas um inconveniente para os visitantes, mas também para os residentes que utilizam aquelas vias, deslocando-se em veículos, com animais ou mesmo a pé”, sublinhou.

Nos últimos anos, realçou Flávio Pacheco, o tráfego rodoviário naquela estrada regional tem “aumentado de forma significativa”, embora “não estejam a ser asseguradas as devidas condições de segurança”.

No documento enviado ao executivo regional através do parlamento, o PS/Açores sublinha que a situação “exige uma ação urgente”.

“É fundamental investir na recuperação e manutenção destas vias, garantindo assim o desenvolvimento sustentável da região, a melhoria da qualidade de vida da população local e uma melhoria de acessibilidade para quem nos visita”, sustenta.

A lagoa do Congro está integrada no Parque Natural da Ilha de São Miguel e está classificada como área protegida para a gestão de habitats ou espécies, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 08 de Julho, segundo informação disponibilizada na página da Internet do município de Vila Franca do Campo.

Localiza-se na área central da ilha de São Miguel, “numa zona relativamente plana, distando para este da lagoa do Fogo aproximadamente 5,5 quilómetros”.

A lagoa do Congro está localizada nas freguesias de Ribeira das Tainhas e Ponta Garça, e “está inserida numa cratera de explosão vulcânica tipo 'maar', formada por uma explosão freatomagmática, em que o magma ao ascender encontrou um nível freático (de água) e o contacto entre as elevadas temperaturas do primeiro com a água originaram bruscas explosões”, indica o município.