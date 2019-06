PS/Açores debate benefícios do desenvolvimento tecnológico para o arquipélago

O PS/Açores quer refletir sobre o benefício que o desenvolvimento tecnológico pode significar para o arquipélago, em particular, para a ilha de Santa Maria, anunciou a deputada Bárbara Chaves no arranque das jornadas parlamentares dos socialistas açorianos naquela ilha.

“Com estas jornadas queremos refletir sobre o novo fôlego que o desenvolvimento tecnológico pode representar para os Açores e, em concreto, como é que se vai traduzir em benefícios para Santa Maria”, disse a deputada regional eleita pelo círculo de Santa Maria, citada em nota de imprensa.

Bárbara Chaves falava no arranque das jornadas parlamentares do PS/Açores na ilha de Santa Maria, dedicadas ao tema “inovação e desenvolvimento tecnológico: da agricultura ao setor espacial”.

A parlamentar destacou que “Santa Maria está a assumir uma nova centralidade com projetos científicos e inovadores”, apontando o facto de a recém-criada Agência Espacial Portuguesa estar sediada na ilha.

“No entanto, apesar deste novo fôlego tecnológico, Santa Maria não se reduz a isso, já que os nossos setores primários também estão em franco crescimento”, prosseguiu.

Para a deputada, é preciso “perceber de que forma é que esses projetos se traduzem em mais-valias para os marienses e para a região, em geral, nomeadamente em termos de criação de emprego e de riqueza”, acrescentando ser “fundamental encarar as tecnologias aeroespaciais como motor de desenvolvimento da ilha de Santa Maria, mas sem esquecer as áreas da agricultura, das pescas e do turismo”.

As jornadas parlamentares da estrutura regional socialista na ilha de Santa Maria começaram hoje e prolongam-se até quarta-feira, com visitas a várias entidades da ilha, como à zona portuária de Vila do Porto ou às instalações da ESA/Edisoft e ao Centro Desenvolvimento e Inovação Empresarial de Santa Maria.