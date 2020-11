Proteção Civil dos Açores regista 45 ocorrências

De acordo com comunicado, das 45 ocorrências, 30 tiveram lugar na ilha de São Miguel, nomeadamente nos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa, Vila Franca do Campo, Ribeira Grande e Povoação.

As restantes 15 situações foram registadas na ilha Terceira, nos concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória.

Em ambas as ilhas, as ocorrências estão relacionadas, sobretudo, com a obstrução de vias com detritos, inundações de vias, entupimento de agueiros, inundações de habitações/pátios e quedas de árvores.

Todas as ocorrências encontram-se praticamente resolvidas. Nos locais, estiveram os bombeiros, em colaboração com a Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações (DROPC) e os Serviços Municipais de Proteção Civil, sob a coordenação do SRPCBA.