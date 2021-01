Proteção Civil atualiza alerta de agravamento do estado do tempo nos Grupos Ocidental e Central

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na sequência do comunicado anterior, emite-se:

Grupo Central

Aviso AMARELO referente a:

AGITAÇÃO MARÍTIMA

No período entre as 06H00 de domingo, 31 de janeiro, e as 00H00 de segunda-feira, 1 de fevereiro.

Ondas de oeste de 6 a 7 metros.

Grupo Ocidental

Aviso AMARELO referente a:

PRECIPITAÇÃO

No período entre as 12H00 de domingo, 31 de janeiro, e as 03H00 de segunda-feira, 1 de fevereiro.

Precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada.

Aviso AMARELO referente a:

VENTO

No período entre as 21H00 de 31 de janeiro e as 09H00 de segunda-feira, 01 de fevereiro.

Direção de sudoeste, rodando para oeste.

Aviso AMARELO referente a:

AGITAÇÃO MARÍTIMA

No período entre as 21H41 de hoje e até às 00H00 de domingo, 31 de janeiro.

Ondas de oeste de 6 a 7 metros.

Aviso Laranja referente a:

AGITAÇÃO MARÍTIMA

No período entre as 00H00 e as 10H00 de domingo, 31 de janeiro.

Ondas de oeste de 7 a 8 metros.

Aviso AMARELO referente a:

AGITAÇÃO MARÍTIMA

No período entre as 10H00 de domingo, 31 de janeiro e as 00H00 de terça-feira, 2 de fevereiro.