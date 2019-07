"Proprietários defendem apoios para chãos de melhoras" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Sintap considera baixos os valores para pré-reformas" e "SATA regulariza operação para Boston" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para os 50 anos da chegada do Homem à Lua e para uma reportagem sobre como os açorianos viveram na altura esse grande acontecimento.

A posição de uma família proprietária de vários chãos de melhoras em São Miguel a defender a existência de apoios para os rendeiros que não conseguem comprar os terrenos onde têm as suas casas, está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 20 de julho de 2019.

