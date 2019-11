Proposta adaptação a hotel de parte do edifício da Santa Casa

O grupo hoteleiro português Vila Galé Hotéis está interessado em adaptar parte do edifício sede da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada a hotel. A proposta vai ser analisada pelos irmãos na próxima assembleia geral ordinária, agendada para dia 29 de novembro.

Em cima da mesa estará um contrato de parceria entre o grupo hoteleiro e a Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada para constituição do direito de superfície com o fim de ser reabilitado e adaptado a hotel parte do edificado no quarteirão sede da Misericórdia.







