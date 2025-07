Nascimento Cabral defende agricultores e reforço da PAC

“Não há nada mais importante para a segurança e defesa do que colocar comida na mesa dos europeus, sem depender de terceiros, e quem o faz são os nossos agricultores, tantas vezes maltratados e mal-amados”, afirmou.

O social-democrata sublinhou a importância de manter a PAC fora de qualquer fundo único e insistiu na necessidade de regressar às origens da política agrícola: produção sustentável de alimentos, com incentivos em vez de obrigações. Defendeu também um orçamento robusto, lembrando que os Estados-Membros contribuem com apenas 0,36% do PIB para a PAC.

Paulo Nascimento Cabral apelou ainda a mais inovação, digitalização e à criação de um resseguro europeu para estabilizar um setor sujeito a riscos climáticos e de mercado. Concluiu com um apelo ao reforço do POSEI, programa essencial para as Regiões Ultraperiféricas, como os Açores, afirmando que a sua atualização “é corrigir uma injustiça”.