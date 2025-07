O arquipélago dos Açores recebeu, em 2025, o maior número de prémios no âmbito do Galardão Green Key, uma iniciativa da responsabilidade da Associação Bandeira Azulde Ambiente e Educação (ABAAE). Na cerimónia que decorreu no final do mês de junho, no Marvão, um total de 21 empreendimentos turísticos açorianos foram distinguidos com o Galardão Green Key 2025.

Aldeia da Fonte (Lajes, Pico), Aldeia das Adegas (São Roque, Pico), Areias da Prainha (São Roque, Pico), Casas do Forneiro (Nordeste, São Miguel), Casas do Vale (Nordeste, São Miguel), Make It Happen Farm (Velas, São Jorge), Octant Hotels Furnas (Povoação, São Miguel), Parque de Campismo Quinta das Laranjeiras (Ribeira Grande, São Miguel), Pestana Bahia Praia (Vila Franca do Campo, São Miguel), Pousada Forte da Horta (Horta, Faial), Quinta da Meia Eira (Horta, Faial), Quinta da Mó (Povoação, São Miguel), Quinta do Martelo (Angra do Heroísmo, Terceira), The Lince Nordeste Eco Hotel (Nordeste, São Miguel), The Nook Hostel (Ponta Delgada, São Miguel), Tradicampo – Casa da Fonte (Nordeste, São Miguel), Tradicampo – Casa da Talha (Nordeste, São Miguel), Tradicampo – Casas do Pátio (Nordeste, São Miguel), Tradicampo – Quinta das Cycas (Nordeste, São Miguel), Vip Executive Azores Hotel (Ponta Delgada, São Miguel) e Volcanic Charming House (Ribeira Grande, São Miguel) foram os empreendimentos distinguidos no ano em curso.

Os empreendimentos Aldeia das Adegas, The Nook Hotel e Vip Executive Azores Hotel foram as novidades nos prémios deste ano em relação ao passado, sendo que 2025 é o ano com o maior número de empreendimentos distinguidos.

A ilha de São Miguel, com 14 empreendimentos distinguidos, é a que alberga o maior número de entidades galardoadas, seguindo-se a ilha do Pico com três empreendimentos, o Faial com dois, enquanto as ilhas São Jorge e Terceira têm, cada, um premiado.

Com sete empreendimentos galardoados na cerimónia deste ano, o Nordeste é o concelho da Região com o maior número de unidades turísticas premiados em 2025.

Este ano foram 21 as unidades distinguidas, um número que supera os 20 registados em 2023 e os 19 empreendimentos galardoados no ano passado.

De acordo com os dados disponíveis no sítio da internet do Galardão Green Key, os anos de 2010 e 2011, ambos com apenas quatro empreendimentos distinguidos, foram os anos com o menor número de galardões vindos para os Açores.

Segundo a organização responsável por este galardão, das 374 unidades turísticas reconhecidas com Green Key 2025, 77 foram premiadas pela primeira vez e 10 regressaram ao Programa, sinal do compromisso com a sustentabilidade ambiental, social e económica no setor.

Os hotéis e as pousadas representam 82% das unidades galardoadas, tendo na cerimónia que realizou-se na Pousada de Marvão sido distinguidos alojamentos locais, turismos em espaço rural, parques de campismo e restaurantes.

Com mais de 7.900 estabelecimentos Green Key a nível mundial, Portugal ocupa a sexta posição entre os países que integrem a Foundation for Environmental Education (FEE), entidade fundada em 1981 e sediada na cidade de Copenhaga, na Dinamarca, que implementa o Green Key em 77 países.

O Green Key é um selo ambiental da responsabilidade da (FEE), coordenado em Portugal pela (ABAAE) com o apoio de diversas entidades nacionais públicas e privadas.

O programa Green Key é um galardão internacional que promove o Turismo Sustentável em Portugal através do reconhecimento de estabelecimentos turísticos, alojamento local, parques de campismo e restaurantes que implementam boas práticas ambientais e sociais, que valorizam a gestão ambiental nos seus estabelecimentos e que promovem a Educação Ambiental para a Sustentabilidade.