Incêndio urbano desaloja duas famílias em Ponta Delgada

O incêndio teve origem numa viatura e propagou-se a dois anexos habitacionais onde viviam as duas famílias, que foram realojadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada, disse à agência Lusa o oficial principal dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, Valdemar Furtado.



“[Os dois anexos] ficaram destruídos e inabitáveis e quatro adultos e uma criança ficaram desalojados”, indicou.



Segundo o responsável, o incêndio também causou ferimentos ligeiros num adulto, que teve necessidade de receber tratamento hospitalar.



Os bombeiros de Ponta Delgada, que estiveram no local com três viaturas de combate a incêndios e 10 elementos, foram chamados para o fogo pelas 09:45 locais (mais uma hora em Lisboa).



As chamas foram dadas como extintas pelas 12:25 locais.



A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Polícia Judiciária estiveram no local a investigar as causas do incêndio, de acordo com Valdemar Furtado.



A Lusa contactou a PSP e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada, mas não conseguiu obter mais informações sobre a ocorrência.