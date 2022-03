Projeto Academia Empreendedora quer criar atitude de liderança na juventude açoriana

Este grupo de jovens, dos 19 municípios da Região, constituem uma equipa de 20 mentores para os jovens estudantes que estão integrados no programa de educação para o empreendedorismo Academia Empreendedora e servem de modelo inspirador para a criação de uma atitude empreendedora na Juventude Açoriana.

O Bootcamp, que decorre em São Roque do Pico, pretende ser um momento de capacitação dos jovens líderes para que reúnam ferramentas e competências em empreendedorismo de forma a poderem influenciar os mais novos a terem uma postura proativa na sociedade.

Durante o fim de semana, o grupo de Líderes vai experimentar ‘workshops’ de desenvolvimento pessoal, visitar empresas inovadoras da ilha do Pico e partilhar experiências com outros empreendedores e empresários da Ilha.

A par disso, será levado a cabo o primeiro ciclo das Conversas de Líderes que terá lugar no dia 4, às 17h00, no Auditório da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico.

O Governo Regional dos Açores entende como fundamental a aposta no desenvolvimento do empreendedorismo na Região como forma de potenciar os recursos e as potencialidades dos Açores e dos seus jovens como elemento fulcral no progresso sustentável e baseado na iniciativa e proatividade.