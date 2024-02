Projeção dá vitória à coligação PSD/CDS/PPM

De acordo com os dados divulgados a coligação terá tido entre 40 a 45% dos votos. Com esta percentagem, a coligação PSD/CDS/PPM pode eleger entre 25 e 31 dos 57 deputados do parlamento dos Açores, sendo necessários 29 mandatos para uma maioria absoluta, segundo a projeção divulgada pela RTP cerca das 19:00 nos Açores (20:00 em Lisboa).

Enquanto o PS terá arrecadado entre 32 a 37% dos votos, elegendo 19 a 25 deputados .

A terceira força política terá sido o Chega com 8 a 11% dos votos e pode eleger quatro a oito deputados .

A mesma projeção indica que a Iniciativa Liberal (IL), o Bloco de Esquerda (BE), o PAN (Pessoas-Animais–Natureza) e a CDU - Coligação Democrática Unitária (coligação PCP/PEV) obtêm os mesmos resultados, entre 1% a 3%, podendo não eleger ou conseguir um mandato no máximo.

Em relação à estimativa de participação eleitoral, a projeção aponta para uma abstenção entre 44% e 50%.