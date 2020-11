Programa de Desenvolvimento Rural já pagou três mil ME aos beneficiários

“A taxa de compromisso é de 98% […] e já foram pagos aos beneficiários três mil milhões de euros. Temos a maior taxa de execução do Portugal 2020”, indicou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, após a segunda ronda de intervenções, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Mar.

De acordo com o último boletim dos fundos da União Europeia com informação reportada até 30 de setembro, o Portugal 2020 (PT 2020) atingiu, até setembro, 53% de execução, destacando-se o Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) dos Açores (77%), mas sete programas operacionais (PO) ainda estão abaixo dos 50%.

O PDR Continente, por seu turno, apresenta uma execução de 72%, enquanto o da Madeira está nos 56%.

No final da tabela figuram os programas operacionais Alentejo 2020 (34%), Centro 2020 (35%), Norte 2020 (38%) e Algarve 2020 (38%).

O Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal foi aprovado na sequência de decisão de Comissão Europeia em dezembro de 2014 e visa o apoio às atividades do setor agrícola assentes numa gestão eficiente dos recursos.