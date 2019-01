Programa “Açores Recebe Bem” conta com cerca de 500 participantes em todas as ilhas

Tem início amanhã (dia 9 de janeiro), na ilha Terceira, o programa “Açores Recebe Bem”, levado a cabo pela Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional do Turismo, que abrange os concelhos de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, seguindo-se as restantes ilhas do arquipélago.

Em parceria com o IPDT - Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo, este programa de capacitação no atendimento para profissionais do setor do turismo conta, para já, com cerca de 500 inscritos nos workshops que vão decorrer em todos os concelhos dos Açores.





Depois da ilha Terceira, a iniciativa prossegue em Santa Cruz da Graciosa, a 10 de janeiro, prolongando-se até meados de abril, centrada na cultura de serviço e bem receber nos Açores, que será o mote do trabalho a desenvolver durante os próximos meses em todos os concelhos do arquipélago, explica nota do executivo.





A estes workshops vai somar-se o manual “Açores Recebe Bem”, instrumento essencial para se definir e implementar um serviço de qualidade na Região, trabalhando conteúdos relacionados com a satisfação e a gestão de reclamações e a definição do padrão de serviço do turismo nos Açores.







Os interessados podem obter mais informações sobre os workshops, nomeadamente programa, horários e inscrições, no endereço eletrónico https://acoresrecebebem.ipdt.pt.