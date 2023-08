Profissões do mercado marítimo e portuário com procura crescente

O crescimento do transporte marítimo a nível mundial, assim como a evolução tecnológica dos navios, está a contribuir para o crescimento da procura de quadros para trabalhar na Marinha Mercante e no setor marítimo-portuário.

Esta é a realidade que Vítor Franco, presidente da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, tem vindo a verificar nos últimos anos e que contribui para que os alunos da escola registem uma taxa de empregabilidade superior a 90%.

“Atualmente a nível internacional há uma grande falta de oficiais da Marinha Mercante, com os dados internacionais relativos 2021 a revelarem que faltam mais de 20 mil oficiais da Marinha Mercante, o que com a guerra na Ucrânia ainda se agravou”, revelou.



Segundo o responsável, para esta procura contribuiu o crescimento do comércio mundial.

“O transporte marítimo representa praticamente todos os setores de atividade, estimando-se que a nível global cerca de 80% do comércio mundial passa por navios. Entre 1992 e 2020 mais do que duplicou o transporte marítimo e a capacidade da frota mundial aumentou 37% entre 2013 e 2020”, explicou.



Por outro lado a transição digital no transporte marítimo e a transição energética também obriga a novas competências, criando mais uma vez procura de quadros.

Formar futuros oficiais da Marinha Mercante e quadros superiores do setor marítimo-portuário nas áreas da intermodalidade, gestão e logística é a missão da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) que celebra seu 100.º aniversário no próximo ano.

“A ENIDH é a única escola de ensino superior do país que faz formações para as áreas da Marinha Mercante e portuária. Todos os nossos cursos são acreditados pela A3ES, como acontece em todas as instituições de ensino superior em Portugal, e simultaneamente pela EMSA (European Maritime Safety Agency), entidade que confere certificações reconhecidas internacionalmente para os cursos marítimos”, revelou Vítor Franco ao Açoriano Oriental.

Como destacou o responsável a taxa de empregabilidade de cursos lecionados na ENIDH é muito elevada, revelando que em engenharia de máquinas marítimas é de 99,2%, pilotagem com 98,5%, gestão de transportes e logística de 98,4% ou gestão portuária de 95,3%, para além de serem profissões bem remuneradas.



“São carreiras extremamente bem remuneradas, com um salário bruto anual entre os 100 e os 120 mil euros. No entanto há um grande desconhecimento sobre as carreiras marítimas e a maior parte dos jovens não conhece estas saídas profissionais”, afirmou.

Vítor Franco realçou ainda que já existem vários exemplos de sucesso de mulheres na Marinha Mercante, dando como exemplo Ana Melim, ex-aluna da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, que é a primeira madeirense a comandar um navio da marinha mercante, o porta-contentores ‘Rebecca S’ do armador madeirense GS Lines.

“São claramente profissões de futuro, que não significam que a carreira tenha de ser passada na totalidade no mar. Por exemplo, ao nível da engenharia há uma procura imensa de engenheiros que já trabalharam no mar, dado que têm uma vasta experiência nos mais diversos sistemas, o que lhes dá vantagem para trabalhar numa unidade industrial ou num hotel, por exemplo”, referiu.

A ENIDH disponibiliza uma oferta formativa composta por licenciaturas em pilotagem, engenharia de máquinas marítimas, gestão de transportes e logística, gestão portuária, engenharia eletrotécnica marítima e engenharia informática e de computadores. Assim como mestrados em pilotagem e engenharia de máquinas marítimas; e ainda cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) em manutenção mecânica naval, eletrónica, automação naval, redes e sistemas informáticos, navegação de recreio e operação marítimo-turística, e operações de pesca e rebocadores marítimos.

“A ENIDH é no panorama das escolas superiores portuguesas a mais pequena, mas no próximo ano fazemos 100 anos e vamos fazer uma forte divulgação nas áreas do país onde havia uma forte tradição marítima”, afirmou, revelando que na última década a escola teve 240 alunos dos Açores.