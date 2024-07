Produção de azeite teve em 2023 a segunda campanha mais produtiva de sempre

As Estatísticas Agrícolas de 2023, do INE indicam, contudo, que o elevado teor de humidade das azeitonas dificultou a extração de azeite, o que resultou numa funda [rendimento da azeitona no lagar] menor.

Os dados divulgados referem ainda que o grau de autoaprovisionamento do azeite em 2022 foi de 198,6% (98,6 pontos percentuais acima da autossuficiência), ficando 66,2 p.p. abaixo do valor apresentado em 2021.

O país bateu o recorde do grau de autoaprovisionamento em 2021, tendo registado o valor mais elevado de toda a série disponível.