“Procurei cumprir o melhor possível cada uma destas etapas" como presidente, diz Rio

No seu último discurso no arranque do 40.º Congresso do PSD, que decorre até domingo no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, Rui Rio disse que “na vida há um tempo para tudo, há o tempo para entrar, para estar e para sair”, considerando que estar na política “de forma digna” passa por “agir com nobreza e sentido ético em cada um dos momentos”.

“Procurei cumprir o melhor possível cada uma destas etapas do meu percurso como presidente do Partido Social Democrata. Não é possível percorrê-las sem cometer erros, nem evitar omissões. Mas é fundamental realizá-las tendo sempre em mente os princípios que acabei de enunciar”, garantiu, na reta final do seu discurso.

Rio garante que se preparou a sua saída “sem dramas, sem precipitações e sem truques, com serenidade e sem sentimentos negativos”, mas sim “com a preocupação de a ver pelo ângulo mais construtivo e mais maduro”.

“Em nome do Portugal, de que todos gostamos mesmo nos seus piores momentos, espero que o PSD prossiga como sempre prosseguiu e vença como sempre venceu. Cá estaremos todos para ter esperança e para acreditar que assim continuará a acontecer”, afirmou, usando a expressão “acreditar” que foi o lema da campanha interna do novo presidente, Luís Montenegro.