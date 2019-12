Procurador condenado por corrupção colocado nos Açores

Na capa, o destaque maior é para a revelação das 100 Maiores e das Melhores Empresas dos Açores, na cerimónia que assinalou o lançamento da revista "100 Maiores Empresas dos Açores" e onde foram entregues os prémios Gestor do Ano 2018, e Melhor Projeto de Investimento, Prémio Empreendedorismo e o Prémio Carreira.

Com destaque na primeira página estão também as notícias de que as Câmaras usaram pouco mais de um terço dos fundos comunitários e que o Presidente da República vai passar o fim do ano no Corvo.