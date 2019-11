Procedimentos para novo processo publicados até fim do ano

Os procedimentos para a alienação de 49% da Azores Airlines, ramo da transportadora SATA que opera para fora dos Açores, serão publicados até final do ano, indicou o executivo regional no Plano e Orçamento para 2020.

"Até ao final do ano 2019 está prevista a publicação dos procedimentos de alienação da participação da Naval Canal, Lda., detida pela Portos dos Açores, S.A., e de 49% do capital social da SATA Internacional – Azores Airlines, S.A.", é referido nos documentos entregues ao parlamento açoriano na tarde de quinta-feira e posteriormente disponibilizados na Internet.

Em março, a secretaria regional dos Transportes do Governo dos Açores havia indicado que o procedimento de alienação de 49% da Azores Airlines seria lançado até ao final do primeiro semestre deste ano, mas tal prazo não se concretizou.

O primeiro concurso para a privatização de 49% da empresa foi anulado em novembro do ano passado, após a divulgação de documentos que causaram um "sério dano ao grupo SATA e aos Açores", anunciou, na altura, o Governo dos Açores.

Numa nota enviada na mesma ocasião à imprensa, o executivo indicou ter dado "orientações ao conselho de administração do grupo SATA para anular" o concurso público de privatização de 49% do capital social da Azores Airlines "e preparar o lançamento de um novo concurso com o mesmo objetivo".

Em causa estiveram notícias da RTP/Açores, citando documentos privados da comissão de inquérito do parlamento açoriano ao setor empresarial público, que indicavam não haver uma proposta formal apresentada pelos islandeses da Icelandair - única entidade qualificada para a segunda fase da alienação -, mas antes o intuito de abrir um período de negociações com a SATA.