Procedimento de alienação lançado até final de junho, reitera executivo

A secretária regional dos Transportes e Obras Públicas do Governo dos Açores reiterou esta sexta-feira que o procedimento de alienação de 49% do capital social da Azores Airlines será lançado até ao final do primeiro semestre deste ano.

O Governo dos Açores anunciou na quinta-feira ter autorizado o lançamento de um novo concurso para a alienação de 49% do capital social da Azores Airlines, depois de o primeiro concurso ter sido cancelado.

“Tudo aponta que o procedimento de alienação dos 49% seja lançado até ao final do primeiro semestre, tal com já tinha sido publicamente anunciado, e não há qualquer desvio neste cronograma”, sustentou Ana Cunha.

A governante falava aos jornalistas em Ponta Delgada, à margem da cerimónia de entrega de seis viaturas todo-o-terreno à Polícia de Segurança Pública (PSP).

A secretária regional dos Transportes e Obras Públicas sustentou que esse anúncio de um novo concurso “não vem como uma surpresa”, já que o executivo “já tinha dito que esse processo seria novamente retomado”.

“A partir de agora é que aparecerão potenciais interessados. E na resolução pode ler-se que é determinada essa incumbência de procura de parceiros à Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA), que é uma empresa do setor empresarial também da região para, sob coordenação e supervisão dos membros que tutelam a SATA - a vice-presidência e Secretaria Regional dos Transportes", explicou.

Na quinta-feira, o secretário regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares anunciou que o Governo dos Açores decidiu retomar o processo de alienação de 49% do capital social da SATA Internacional - Azores Airlines, S.A. em “procedimento por negociação particular, sendo o mesmo organizado e conduzido de forma aberta, transparente, concorrencial e não discriminatória”.

Será novamente constituída "uma comissão especial para acompanhamento do respetivo processo", referiu Berto Messias, na apresentação do comunicado do conselho de Governo Regional, no final da visita estatutária à ilha das Flores.

O concurso para a privatização de 49% da Azores Airlines foi anulado em novembro do ano passado após a divulgação de documentos que causaram um "sério dano ao grupo SATA e aos Açores", anunciou, na altura, o Governo dos Açores.