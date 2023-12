Prisão preventiva para suspeito de tentativas de roubo em Ponta Delgada

De acordo com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), o suspeito de 35 anos foi detido no dia 26 de novembro, por estar "fortemente indiciado” de duas tentativas de roubo, uma das quais junto a uma caixa multibanco na freguesia dos Arrifes, concelho de Ponta Delgada, e outra na zona das caixas de um supermercado da mesma freguesia.

Um das alegadas tentativas de roubo ocorreu quando o suspeito "ameaçou, com uma navalha", uma mulher que estava a fazer um levantamento numa caixa multibanco, exigindo que "a mesma digitalizasse o código secreto e lhe entregasse dinheiro", acrescentou a polícia num comunicado.

Segundo a PSP, "apesar de aflita e do pânico que a situação lhe causou", a mulher "conseguiu simular" o levantamento e "fugiu do local, no preciso momento que passava por lá uma outra pessoa".

A PSP refere que o suspeito tem "um longo cadastro criminal" e já foi "condenado a 14 anos de prisão pela prática de vários crimes, entre eles o de roubo", tendo saído "em liberdade condicional em 2021, depois de ter cumprido 12 anos de prisão".

A investigação da PSP permitiu ainda "identificar este mesmo suspeito como autor de um outro crime de roubo na forma tentada, praticado no interior de um hipermercado na zona da freguesia dos Arrifes e de diversos crimes de furto em pequenos supermercados de Ponta Delgada", refere a mesma fonte policial.

Após presente a tribunal, o suspeito ficou sujeito a prisão preventiva, revela a PSP.