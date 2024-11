Prisão preventiva para suspeito de agredir a avó na Ribeira Grande

Fonte da PSP adiantou à agência Lusa que o homem de 24 anos foi detido por existirem “fortes indícios da prática de várias condutas violentas e graves, designadamente violência física, psicológica, económica e patrimonial”, contra a sua avó.





Em comunicado, a PSP explica que o suspeito foi detido pela Divisão Policial de Ponta Delgada, por intermédio de polícias da Esquadra da Ribeira Grande e que a mesma “ocorreu fora de flagrante delito, mediante ordem do Magistrado do Ministério Público da Ribeira Grande titular do inquérito”.





Ao suspeito foi decretada a medida de prisão preventiva, por parte do Juiz de Instrução Criminal.





O Comando Regional dos Açores salienta a “excelência dos resultados de mais uma investigação realizada pela Esquadra da Ribeira Grande, que no âmbito das suas competências de investigação e prevenção criminal, das várias detenções realizadas em operações policiais nos últimos três meses, foi aplicada a 10 dos detidos a medida de coação de prisão preventiva. Esta intervenção policial revela-se fulcral no investimento do sentimento de segurança do concelho da Ribeira Grande”.