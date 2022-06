Prisão domiciliária para homem suspeito de tráfico de droga em São Miguel

Num comunicado enviado às redações, o Comando Regional da PSP revela que a detenção do suspeito ocorreu "em flagrante delito", na freguesia do Rosário – Porto dos Carneiros, na sequência de uma operação policial desenvolvida no concelho da Lagoa.

Essa operação, segundo a polícia, permitiu apreender "aproximadamente 70 doses de heroína, dinheiro e utensílios relacionados com a atividade ilícita", o que indicia o suspeito "na prática" de alegado tráfico de droga.

A PSP adianta que tem vindo a realizar, nos últimos meses, sob a direção do Ministério Público de Ponta Delgada, várias diligências para apurar os contornos de "um quadro típico de tráfico de estupefacientes existente na zona do Porto dos Carneiros, as quais já permitiram apreender cerca de 1.000 doses individuais de diversas tipologias de produto estupefaciente".

Essas diligências policiais permitiram ainda deter, "em flagrante delito, seis suspeitos" de alegado tráfico de droga, dois dos quais aguardam julgamento "em prisão preventiva", segundo a PSP.

O Comando Regional da PSP refere ainda que a operação policial desenvolvida no porto de pescas dos Carneiros foi "o culminar do desmantelamento de uma rede de tráfico de estupefacientes que operava no concelho de Lagoa".

Segundo as autoridades, essa rede era alegadamente responsável pela distribuição de "significativas quantidades de estupefaciente a consumidores" e "a traficantes de menor dimensão", provocando "um clima de grande insegurança e desconforto" junto da população local.

A operação policial "permitiu restabelecer a ordem, segurança e tranquilidade pública", na zona, lê-se ainda no comunicado.