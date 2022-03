Prisão domiciliária com pulseira eletrónica para suspeito de crime de violência doméstica

De acordo com comunicado, no âmbito de uma investigação, a cargo da Equipa Especializada de Violência Doméstica da Polícia de Segurança Pública, foram realizadas diversas diligências que permitiram aos investigadores da PSP a "recolha de indícios da prática de várias condutas violentas cometidas pelo suspeito ao longo de vários meses em que manteve um relacionamento de namoro com a vítima, entre os quais vários incidentes motivados pelo controlo excessivo do agressor quanto à rotina diária da ofendida".





Decorrente das várias diligências efetuadas pela PSP foi ainda possível verificar um "notório e recente agravamento da violência exercida pelo suspeito, circunstâncias evidenciadas por episódios de agressões físicas, perseguições e ameaças de morte dirigidas à ofendida".







Perante o agravamento evidenciado pelo suspeito e encontrando-se em perigo a integridade, saúde e bem-estar da vítima, foram concretizadas diligências investigatórias e processuais urgentes em estreita articulação entre a PSP e o Ministério Público de Ponta Delgada que vieram a culminar com a detenção do arguido.





Após ter sido sujeito a primeiro interrogatório no Tribunal de Ponta Delgada ficou determinado que o arguido aguardará os ulteriores termos do processo sujeito a prisão domiciliária com recurso a pulseira eletrónica e ainda proibido de qualquer tipo de contato com a vítima.