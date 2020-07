Prioridade é o combate ao absentismo escolar

Avelino Meneses, que falava por videoconferência no Encontro PIC – Parceria de Intervenção Comunitária para o Sucesso Educativo ‘Escola, Comunidade, Família’, salientou que a escola, em complemento da ação das famílias e da comunidade, deve conferir “sempre” aos jovens a “necessária proteção”.



“A prevenção do absentismo escolar é, sobretudo nesta altura, uma prioridade, porque concretiza o direito à educação inscrito na Constituição”, afirmou citado em nota do executivo regional.



Entre os vários projetos que integram o programa de promoção do sucesso escolar ProSucesso Açores pela Educação e que contribuíram para a superação dos desafios educativos, está precisamente o PIC, referiu Avelino Meneses.



Para o Secretário Regional, a estratégia que tem sido concretizada através deste projeto, que este ano foi alargado a todas as escolas da ilha de S. Miguel, consiste na procura de “mais parceiros que estabeleçam um consórcio forte, permanente, entre o Governo, as autarquias, as instituições e os agentes da sociedade civil”.



Por isso, referiu, “mais do que um projeto, o PIC define-se como uma metodologia de trabalho a demandar alargamento às comunidades educativas mais problemáticas”.



Na sua intervenção, Avelino Meneses reafirmou ainda o empenhamento do Governo dos Açores, através das secretarias regionais da Educação e Cultura, da Solidariedade Social e da Saúde, no desenvolvimento do ProSucesso – Açores pela Educação, programa de promoção do sucesso escolar, e da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social.