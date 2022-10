Príncipe Alberto II do Mónaco em São Miguel

Durante a sua permanência na Região, o príncipe Alberto II do Mónaco realizará uma deposição de flores junto ao busto do Príncipe Alberto I do Mónaco, junto ao Clube Naval de Ponta Delgada.

Em seguida será recebido na Câmara Municipal de Ponta Delgada, onde decorrerá uma cerimónia de boas-vindas da cidade, e mais tarde irá visitar o Museu Carlos Machado que aproveitará a oportunidade para inaugurar a exposição “Albert I príncipe do Atlântico”.

A visita terminará com o Príncipe Alberto II do Mónaco a ser recebido pelo presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, no Palácio de Santana.

Já no dia seguinte o príncipe Alberto II do Mónaco estará em Lisboa onde se vai encontrar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e inaugurará, no Museu da Marinha, a exposição ‘O amigo oceanógrafo Alberto I do Mónaco e Portugal 1873-1920’.