Principais edifícios públicos açorianos abertos para visitas no Dia da Região

Numa nota informativa, a presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores informa que, à semelhança dos últimos anos, os edifícios poderão ser visitados entre as 15h00 e as 18h00.

Trata-se de uma iniciativa conjunta da Assembleia Legislativa Regional e do Governo dos Açores, para assinalar o Dia da Região Autónoma dos Açores.

A iniciativa visa "reforçar a ligação dos açorianos às instituições autonómicas e, simultaneamente, valorizar a preservação patrimonial", lê-se na nota.

Vão abrir portas para visitas, o edifício sede do parlamento e os jardins da residência oficial da presidência da Assembleia Legislativa, na Horta, ilha do Faial.

Poderão também ser visitados os edifícios sede da presidência do Governo Regional, nomeadamente o Palácio de Sant’Ana, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o Palácio dos Capitães-Generais, em Angra do Heroísmo, na Terceira, e a Colónia Alemã, na Horta.

As comemorações no Palácio de Sant’Ana contam ainda com o acesso livre ao jardim, entre as 10h00 e as 18h00.

Haverá ainda um concerto de harpa e flauta, junto ao lago, às 16h30, num momento musical organizado em colaboração com o Conservatório Regional de Ponta Delgada.

A sessão solene comemorativa do Dia da Região Autónoma dos Açores vai decorrer na segunda-feira, pelas 10h30, no Auditório do Nonagon, no concelho da Lagoa, ilha de São Miguel, segundo anunciou na quinta-feira o parlamento dos Açores.