“Princesa Maria Gabriela de Sabóia. Relato da Viagem a São Miguel-Açores” de José de Almeida Mello

De acordo com nota, a obra "constitui uma narrativa textual e iconográfica tão minuciosamente real quanto memorialmente poética de geografias urbanas, lugares simbólicos e entes queridos, preservando e renovando um indicativo repertório de registos históricos de Portugal, da Europa e da Casa de Sabóia, enquanto vai desenhando um roteiro mimético de figuras, viagens, encontros e testemunhos, sob o olhar atento e o timbre pessoal dos imaginários existenciais de José de Almeida Mello e da sua paradigmática Casa do Rochão, guardadas todas as palavras e imagens com os signos intemporais e encantatórios da Ilha do Arcanjo".



“Princesa Maria Gabriela de Sabóia. Relato da Viagem a São Miguel — Açores” é uma edição limitada toda ela assinada pelo autor, e estará à venda no site da editora Letras Lavadas (letraslavadas.pt).