Covid-19

Primeiro-ministro do Canadá apela a camonistas para terminarem “cerco” a Otava

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, exortou as centenas de camionistas que bloqueiam o centro da capital canadiana, Otava, há mais de uma semana em protesto contra as medidas sanitárias anti-covid-19 a acabarem com a mobilização.