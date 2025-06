Primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau perde apoio para governar

O líder do NPD, Jagmeet Singh, anunciou o fim do acordo que permitiu a Trudeau governar desde as últimas eleições nacionais em 2021, num vídeo distribuído nas redes sociais.

"Os liberais abandonaram o povo. Não merecem outra oportunidade dos canadianos", afirmou Singh, que acusou Trudeau de ceder constantemente à "ganância corporativa".

O anúncio surge poucos dias depois de o líder da oposição, o conservador Pierre Poilievre, ter apelado a Singh para que retirasse o seu apoio a Trudeau e forçasse a antecipação de eleições.

As próximas eleições gerais estão previstas para outubro de 2025 e as sondagens mostram o Partido Conservador à frente dos Liberais por 18 pontos - 43% contra apenas 25% das intenções de voto no Partido Liberal de Trudeau. O NPD recolhe 15% das intenções de voto.

O Partido Liberal venceu as eleições de 2021, conquistando 160 dos 338 lugares na câmara baixa do Parlamento. O Partido Conservador obteve 119 deputados, o Bloc Québécois (BQ, independentista) 32 e o NPD 25 assentos.

No sistema parlamentar canadiano, o governo deve demitir-se e dissolver o Parlamento se perder qualquer voto considerado "de confiança", como, por exemplo, o Orçamento do Estado.

Na sequência das eleições de 2021, Trudeau e Singh chegaram a um acordo segundo o qual os sociais-democratas apoiariam os liberais na câmara baixa nas votações de “confiança”.

O fim do acordo significa que Trudeau já não pode ter a certeza de que o NPD apoiará o Governo em caso de voto de confiança ou de moção de censura.