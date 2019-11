Primeira pedra do Hotel Hilton será lançada quinta-feira

Cerimónia de início da construção do Hotel Double Tree, do grupo Hilton, no Tecnoparque da Lagoa irá acontecer na quinta-feira

O lançamento da primeira pedra para a construção do Hotel Double Tree, o primeiro hotel do grupo internacional Hilton nos Açores, irá acontecer na próxima quinta-feira, no Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, na freguesia do Rosário, na Lagoa. Num investimento global de 12 milhões de euros, o novo hotel de quatro estrelas terá 101 quartos, tendo esta unidade sido concebida pela MultiConsult -Gomes de Menezes, Arquitectos, a pensar no apoio logístico ao futuro Hospital Internacional dos Açores.





