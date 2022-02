Primeira fase de obras no porto de Santa Cruz das Flores pronta até setembro de 2022

“A primeira fase vai terminar, de acordo com a informação que nos foi dada, no próximo ano, em setembro, e a segunda, também de acordo com a informação que nos foi dada, arrancará a seguir”, afirmou aos jornalistas.

O autarca falava após uma reunião com o Governo Regional (PSD, CDS-PP, PPM), que está a realizar uma visita estatutária à ilha das Flores.

José Carlos Mendes disse que aquela é uma das “obras mais importantes” do concelho, considerando que a segunda fase da intervenção vai “criar condições para as pescas” e para o “transporte de passageiros”, bem como permitir o “aparecimento de novas empresas das atividades marítimo-turísticas”.

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, lembrou que as obras naquele porto começaram em 2016, mas que a intervenção foi afetada pela destruição provocada pelo furacão Lorenzo, que atravessou a região em outubro de 2019.

“A nossa expectativa é que, face ao último investimento de reparação, que custou mais meio milhão de euros, possamos até ao final de 2022 ter as obras com andamento e uma conclusão”, afirmou o líder do executivo açoriano aos jornalistas.

Bolieiro disse existir um “consenso de prioridades” nas várias ilhas dos Açores quanto à necessidade de investir nas acessibilidades, quer seja quanto ao transporte de passageiros por via área, quer na deslocação de mercadorias por via área e marítima.

Na sexta-feira, o presidente do Conselho de Ilha das Flores, José António Corvelo, disse à Lusa que aquele organismo pretendia saber o “ponto de situação” do porto das Poças, em Santa Cruz, também afetado pela passagem do Lorenzo.

A 28 de abril, o Governo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, decidiu autorizar uma alteração do programa celebrado com a Portos dos Açores, S.A, em 27 de maio de 2016, para a realização da “obra de requalificação do Porto das Poças, em Santa Cruz das Flores”, na sequência dos estragos causados pelo furacão Lorenzo.

A 24 de junho de 2020, o Governo Regional, então liderado pelo PS, anunciou que a requalificação do porto das poças, em Santa Cruz das Flores, atrasada devido ao furacão Lorenzo, iria custar cerca de 8,5 milhões de euros.